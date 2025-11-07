House Foods Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

House Foods Group ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat House Foods Group die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 40,82 JPY gegenüber 20,98 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 80,23 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 77,90 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at