House Foods Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

House Foods Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 66,55 JPY gegenüber 70,45 JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat House Foods Group 88,36 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 84,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at