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12.08.2026 06:31:29
House of Investments,: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
House of Investments, veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 PHP. Im Vorjahresviertel hatte House of Investments, 0,140 PHP je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 18,90 Milliarden PHP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,06 Milliarden PHP umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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