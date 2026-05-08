House of Investments, hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

House of Investments, präsentierte in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 PHP eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,120 PHP je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 12,70 Milliarden PHP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,46 Milliarden PHP umgesetzt worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,46 PHP gegenüber 0,940 PHP im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 43,67 Milliarden PHP vermeldet. Im Vorjahr hatte House of Investments, 36,10 Milliarden PHP umgesetzt.

Redaktion finanzen.at