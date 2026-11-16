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16.11.2026 06:31:29
House of Investments,: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
House of Investments, lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 PHP eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,870 PHP je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,90 Milliarden PHP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,45 Milliarden PHP ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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