HOUSE OF ROSE gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HOUSE OF ROSE hat am 05.08.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 27,77 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -23,070 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 2,68 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 1,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at