HOUSE OF ROSE gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HOUSE OF ROSE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,81 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8,04 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 3,02 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at