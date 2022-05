HOUSE OF ROSE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

HOUSE OF ROSE hat am 16.05.2022 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 22,10 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren -14,380 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 11,28 Milliarden JPY – ein Plus von 5,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem HOUSE OF ROSE 10,68 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

