HOUSE OF ROSE legte Quartalsergebnis vor

HOUSE OF ROSE hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 30,13 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 10,48 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 3,08 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HOUSE OF ROSE 3,03 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at