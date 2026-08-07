HOUSE OF ROSE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

HOUSE OF ROSE hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

HOUSE OF ROSE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 48,09 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -50,990 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,27 Prozent auf 2,54 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,57 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at