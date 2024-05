HOUSE OF ROSE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HOUSE OF ROSE hat am 14.05.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 3,43 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HOUSE OF ROSE noch ein Gewinn pro Aktie von 95,71 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 2,92 Milliarden JPY gegenüber 2,89 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 25,95 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 108,88 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,70 Prozent auf 11,99 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at