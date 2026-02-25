RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
25.02.2026 07:06:14
House prices in Wales rise faster than UK average - see how your area compares
Some areas have seen average house prices increase by 7% in the past year, according to ONS data.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!