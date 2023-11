HOUSECOM stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

HOUSECOM präsentierte in der am 30.10.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 9,060 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -14,120 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,80 Prozent auf 3,02 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte HOUSECOM 3,21 Milliarden JPY umgesetzt.

