Housefreedom informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Housefreedom hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 19,50 JPY. Im letzten Jahr hatte Housefreedom einen Gewinn von 7,28 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,63 Prozent auf 3,58 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at