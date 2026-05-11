Housefreedom öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Housefreedom hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,31 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Housefreedom ein EPS von -12,800 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 2,74 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 12,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Housefreedom 3,14 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at