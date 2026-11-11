Housefreedom: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Housefreedom hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 27,57 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 19,50 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,77 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3,58 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at