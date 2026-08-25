RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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26.08.2026 01:07:29
Household energy bills to hit three-year high as Ofgem announces 4% rise from October
Millions of households will be affected by an increase in the energy price cap by regulator Ofgem.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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