RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
29.01.2026 01:01:30
Households in England and Wales must splash out more as water bills to rise by 5.4%
Average bills to go up by 5.4% in April, with Ofwat approving record spending plans amid outrage over sewage spillsWater bills in England and Wales will rise by an average of £33 per household in April, in the latest above-inflation increase intended to fix leaking pipes and sewage treatment works.The increase will push the average annual water bill to £639 in the year from 1 April, up 5.4% on the previous year, according to figures published on Thursday by Water UK, a lobby group for the industry. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
