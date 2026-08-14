HOUSEI informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

HOUSEI präsentierte am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

HOUSEI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 22,29 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,520 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HOUSEI in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,01 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,07 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,10 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at