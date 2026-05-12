HOUSEI: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

HOUSEI hat am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 5,40 JPY. Im letzten Jahr hatte HOUSEI einen Gewinn von 2,11 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,21 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,30 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at