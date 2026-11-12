HOUSEI: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

HOUSEI stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -59,64 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei HOUSEI ein EPS von -31,140 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HOUSEI in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,08 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at