Housing Bank for Trade and Finance präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Housing Bank for Trade and Finance präsentierte in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Mit einem EPS von 0,12 JOD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Housing Bank for Trade and Finance mit 0,120 JOD je Aktie genauso viel verdiente.

Umsatzseitig standen 164,2 Millionen JOD in den Büchern – ein Minus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Housing Bank for Trade and Finance 171,2 Millionen JOD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at