Housing Finance: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Housing Finance hat am 30.11.2025 das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,9 Millionen KWD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,8 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,010 KWD. Im Vorjahr hatte Housing Finance -0,010 KWD je Aktie erwirtschaftet.

Housing Finance hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 8,10 Millionen KWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 7,33 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at