|
03.12.2025 06:31:29
Housing Finance: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Housing Finance hat am 30.11.2025 das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,9 Millionen KWD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,8 Millionen KWD in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,010 KWD. Im Vorjahr hatte Housing Finance -0,010 KWD je Aktie erwirtschaftet.
Housing Finance hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 8,10 Millionen KWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 7,33 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKaufimpulse fehlen: ATX geht schwächer in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt begab sich derweil auf Richtungssuche. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Börsen in Fernost fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.