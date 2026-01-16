Housing Finance zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Housing Finance stellte am 15.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 2,2 Millionen KWD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 2,2 Millionen KWD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at