Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
|
18.02.2026 15:55:00
Housing starts jump to highest level in five months, showing momentum going into the new year
New housing construction rebounded in the final two months of last year, a sign there could be gradual improvement in the beaten-down sector in 2026.
