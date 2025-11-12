Housing Urban Development stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Housing Urban Development hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,55 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,44 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 31,85 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 26,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,26 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at