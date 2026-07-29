Housing Urban Development stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Housing Urban Development hat am 27.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 4,25 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Housing Urban Development 3,15 INR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Housing Urban Development in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37,37 Milliarden INR im Vergleich zu 28,34 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at