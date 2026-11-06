Housing Urban Development stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Housing Urban Development hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,55 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,55 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 40,51 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Housing Urban Development einen Umsatz von 31,85 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at