Houston American Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Houston American Energy präsentierte am 23.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -7,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Houston American Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,900 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -7,300 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 26,79 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 0,41 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 0,56 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at