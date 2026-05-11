Houston American Energy stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Houston American Energy hat am 08.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,0 Prozent auf 0,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at