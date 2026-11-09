Houston American Energy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Houston American Energy lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Houston American Energy im vergangenen Quartal 2,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 908,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Houston American Energy 0,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at