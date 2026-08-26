26.08.2026 06:31:28

HOV Services: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

HOV Services veröffentlichte am 24.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,70 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei HOV Services ein EPS von 1,05 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 126,7 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 129,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 55,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 2,420 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HOV Services 3,35 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 164,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 224,68 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 594,78 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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