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17.08.2026 06:31:29
HOV Services: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
HOV Services ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HOV Services die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,64 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,37 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat HOV Services 108,0 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 136,1 Millionen INR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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