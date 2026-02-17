|
HOV Services vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
HOV Services hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,48 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HOV Services 1,05 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 142,5 Millionen INR – ein Plus von 145,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HOV Services 58,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
