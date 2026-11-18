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18.11.2026 06:31:28
Hove A-S Bearer and-or registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Hove A-S Bearer and-or registered hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,14 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 0,200 DKK je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,24 Prozent auf 61,7 Millionen DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 57,0 Millionen DKK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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