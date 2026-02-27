|
Hovnanian Enterprises A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Hovnanian Enterprises A hat am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 2,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hovnanian Enterprises A 3,58 USD je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 632,0 Millionen USD – eine Minderung von 6,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 674,4 Millionen USD eingefahren.
