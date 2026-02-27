Hovnanian Enterprises B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hovnanian Enterprises B hat am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,62 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hovnanian Enterprises B ein EPS von 3,58 USD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,29 Prozent auf 632,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 674,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at