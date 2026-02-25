Hovnanian Enterprise a Aktie
WKN DE: A2N69Z / ISIN: US4424874018
|
25.02.2026 15:23:33
Hovnanian Enterprises Inc. Q1 Income Falls
(RTTNews) - Hovnanian Enterprises Inc. (HOV) released a profit for first quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line totaled $18.19 million, or $2.62 per share. This compares with $25.52 million, or $3.58 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 6.2% to $631.95 million from $673.62 million last year.
Hovnanian Enterprises Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $18.19 Mln. vs. $25.52 Mln. last year. -EPS: $2.62 vs. $3.58 last year. -Revenue: $631.95 Mln vs. $673.62 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 625 M To $ 725 M
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hovnanian Enterprises Inc Registered Shs -A-
|
03.12.25
|Ausblick: Hovnanian Enterprises A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Hovnanian Enterprises Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hovnanian Enterprises Inc Registered Shs -A-
|103,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.