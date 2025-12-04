Hovnanian Enterprises Slips To Loss In Q4, Stock Falls

(RTTNews) - Hovnanian Enterprises, Inc. (HOV), Thursday announced its fiscal fourth quarter financial results, reporting a net loss of $3.3 million to common stockholders compared to a profit of $91.7 million in the previous year.

On a per-share basis, net loss amounted to $0.51 compared with earnings of $12.79 in the prior year.

For the quarter ended October 31, 2025, total revenues declined to $817.9 million from last year's $979.6 million.

Looking ahead, the company anticipates revenues between $550 million and $650 million for the first quarter of fiscal 2026.

Currently, HOV is moving down 16.88 percent, to $110.89 on the New York Stock Exchange.