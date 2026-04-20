Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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20.04.2026 05:15:00
How $500 per Month Turns Into $1 Million Generating $40,000 of Passive Income
While having $1 million doesn't mean as much as it used to, earning the title of "millionaire" does still convey a sense of financial independence.On the surface, the road to building a $1 million portfolio may seem long and daunting. With proper planning, time, and discipline, however, it's not nearly as impossible as it seems. In fact, with just a few hundred dollars a month, you can successfully amass a $1 million nest egg that turns into $40,000 per month or more in passive income.Here's your game plan.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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