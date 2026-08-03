SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
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04.08.2026 01:01:01
How ‘The Millionaires’ Factory’ might shift under new CEO
Macquarie leans a little more into traditional banking but growth could come from elsewhereWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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