HOLLYWOOD Aktie
ISIN: PLHOLWD00017
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18.06.2026 20:09:00
How ‘Toy Story 5’ could help power a major comeback year for Hollywood
A string of surprise hits has this year’s box office already up 15% from last year, but studios and theater owners are looking to Pixar’s signature franchise to deliver a big boost.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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