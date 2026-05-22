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22.05.2026 12:15:00

How 1 Top Global EV Maker Adjusted to the Iran Conflict and Is Thriving

Roughly a decade ago, Chinese-manufactured electric vehicles (EVs) often found themselves the butt of jokes. Many people failed to realize the sleeping giant that was awakening overseas as government subsidies and forced joint ventures helped a plethora of Chinese automakers catch up to the world in EVs scarily quickly.BYD (OTC: BYDDY), China's juggernaut EV maker, was magician-like for its ability to surge globally and overtake Tesla (NASDAQ: TSLA) in global EV sales last year. To be fair, Tesla is punching back and topped BYD during the first quarter of 2026. For BYD's next magic trick, it's adjusting to the Iran conflict, and surprisingly finding itself thriving. Image source: BYD Co.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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