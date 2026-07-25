Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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25.07.2026 19:30:00
How a $25,000 Realty Income Investment Could Compound Into Real Retirement Income
Realty Income (NYSE: O) has been a compounding machine. The real estate investment trust (REIT) has delivered a 13.6% compound annual total return since its 1994 public market listing. A big driver has been its growing dividend. The REIT has raised its payment 135 times, growing it by a 4.1% compound annual growth rate. The REIT pays a monthly dividend currently yielding 5%. With more dividend growth likely, a $25,000 investment could compound into real retirement income.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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