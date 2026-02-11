Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
11.02.2026 02:53:34
How a ‘zombie’ chipmaker became Nvidia’s vital AI ally
Once unloved SK Hynix is now benefiting from a global shortage of memory chips with 58% operating marginsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!