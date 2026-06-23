Waters Aktie

Waters für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 898123 / ISIN: US9418481035

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24.06.2026 01:39:22

How a Belarusian exile vanished in waters held by Russia

Former sports official Anatol Kotau was last seen boarding a private yacht in Turkey in 2025. DW and its partners investigated his journey to and disappearance in Russia-controlled "gray zone" waters in the Black Sea.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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