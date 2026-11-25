Capita Aktie
WKN DE: A0MZ15 / ISIN: GB00B23K0M20
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25.11.2026 06:00:22
How a botched civil service pension contract pushed Capita to the brink
Profit warning and emergency cash call have raised new questions about the future of the 42-year-old UK companyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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