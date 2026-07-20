Coupang Aktie
WKN DE: A2QQZ2 / ISIN: US22266T1097
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20.07.2026 02:28:55
How a dispute over e-commerce firm Coupang is testing US-South Korea ties
A US$422 million fine over Coupang’s data breach has raised tensions between the US and South KoreaWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Coupang
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25.02.26
|Ausblick: Coupang öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)