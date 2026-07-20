Coupang Aktie

Coupang für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QQZ2 / ISIN: US22266T1097

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20.07.2026 02:28:55

How a dispute over e-commerce firm Coupang is testing US-South Korea ties

A US$422 million fine over Coupang’s data breach has raised tensions between the US and South KoreaWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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