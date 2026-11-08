Olivia Aktie
ISIN: US6810671049
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08.11.2026 15:05:43
How a Duck Named Olivia Helped Pass D.C.’s Foie Gras Ban
Initiative 86, which bars the force-feeding of birds and the sale of foie gras, passed handily but restaurateurs and prominent chefs are preparing for a fight.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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