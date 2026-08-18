Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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18.08.2026 04:56:59
How a pesky Jordan copycat dribbled around Nike in China
Qiaodan has gone from a minor irritant to a sophisticated operator nibbling away at Nike in its biggest overseas marketWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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